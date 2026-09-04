Nieuw tuinhuis gepland aan Panterlaan in Son en Breugel

In Son en Breugel is een aanvraag ingediend voor het afbreken van een oud tuinhuis en het bouwen van een nieuw tuinhuis aan de Panterlaan.

Gevonden voor jou

De gemeente Son en Breugel heeft op 1 september een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het slopen van een oud tuinhuis en het bouwen van een nieuw tuinhuis op het adres Panterlaan 2.

De aanvraag, geregistreerd onder zaaknummer 08483847717, wordt momenteel beoordeeld door burgemeester en wethouders. Er kunnen pas bezwaren worden ingediend zodra er een besluit is genomen over de plannen.