Incidentele ontheffing geluid Citadellaan in Den Bosch

Op 5 september 2026 is er een ontheffing van de geluidsvoorschriften voor Citadellaan 35 in Den Bosch. Dit geldt voor een eenmalige gebeurtenis en valt onder de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Gevonden voor jou

De incidentele ontheffing is aangevraagd voor het adres Citadellaan 35, postcode 5212 VA, in Den Bosch. Het gaat om een melding op basis van de APV, waarbij geen bezwaar kan worden gemaakt.

Het kenmerknummer van de ontheffing is 079619687743. De ontheffing is specifiek bedoeld voor zaterdag 5 september 2026.