Scootmobiel berging in Kaatsheuvel wordt uitgebreid

Er is toestemming gegeven voor het uitbreiden van de scootmobiel berging aan de Antoniusstraat in Kaatsheuvel.

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Het gaat om de locatie Antoniusstraat 1 C, waar de berging voor scootmobielen wordt vergroot. De vergunning is op 2 september verzonden. Dit betekent dat de eigenaar nu mag beginnen met de bouw of aanpassing.

De uitbreiding is bedoeld om meer ruimte te bieden voor scootmobielen, wat praktisch is voor gebruikers. Kaatsheuvel krijgt hiermee een verbeterde voorziening voor deze voertuigen.