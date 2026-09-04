23 appartementen en 7 woningen gepland in Kaatsheuvel

Er is toestemming verleend voor het bouwen van 23 appartementen en 7 eengezinswoningen aan de Berkakker in Kaatsheuvel.

Gevonden voor jou

De plannen zijn goedgekeurd voor de bouw op het voormalige perceel Berkakker nummer 2, kadastraal bekend als LOO00-L-3596. Het project omvat 23 appartementen en 7 eengezinswoningen en is vastgelegd in een omgevingsvergunning die op 2 september 2026 is verzonden.

De locatie aan de Berkakker biedt ruimte voor nieuwbouw en speelt in op de vraag naar woningen in Kaatsheuvel. Het perceel stond eerder bekend onder een ander nummer en wordt nu volledig herontwikkeld.