Nieuw bedrijfsgebouw met sportschool in Boxtel krijgt vergunning

In Boxtel is een vergunning verleend voor een nieuw bedrijfsgebouw met vijftien units aan de Schijndelseweg. Ook komt er een sportschool in het pand.

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De omgevingsvergunning voor de bouw van het bedrijfsgebouw aan de Schijndelseweg 171 en 173 in Boxtel is op 2 september 2026 verleend. Het pand zal vijftien units bevatten en biedt ruimte voor een sportschool.

Het besluit is voorbereid volgens de gebruikelijke procedure en heeft betrekking op het bouwen en technische activiteiten. De locatie waar het gebouw komt, valt onder perceel B4041.