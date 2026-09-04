Gemeente Asten trekt vergunning veehouderij Heusden in

De gemeente Asten heeft de omgevingsvergunning voor Van Lierop V.O.F. aan de Heikamperweg 27 in Heusden ingetrokken. Het gaat om een vergunning voor activiteiten in de veehouderij. De aanvraag hiervoor dateerde van 27 januari 2026.

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Het besluit om de vergunning volledig in te trekken is genomen door het college van burgemeester en wethouders van Asten. De vergunning stond eerder toe dat Van Lierop V.O.F. activiteiten in de veehouderij kon uitvoeren op de locatie aan de Heikamperweg 27 in Heusden.

De beschikking en bijbehorende documenten zijn te vinden via het digitale publicatieblad op officielebekendmakingen.nl. Het verzoeknummer dat met dit besluit samenhangt is EX.18.1041.