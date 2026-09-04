Zero Waste Challenge gestart in Loon op Zand

Tien huishoudens in Loon op Zand doen mee aan de Zero Waste Challenge. Gedurende tien weken proberen zij hun afval te verminderen en zo bij te dragen aan een duurzamere leefomgeving.

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De Zero Waste Challenge is van start gegaan in Loon op Zand. Tien huishoudens nemen deel aan deze tien weken durende uitdaging, waarin ze leren hoe kleine dagelijkse veranderingen kunnen zorgen voor minder afval. Het doel is om bewust om te gaan met afval en zo een positieve impact te maken op het milieu.

De kick-off vond plaats in het gemeentehuis, waar de deelnemers voor het eerst kennismaakten met de afvalcoach. Tijdens een interactieve bijeenkomst kregen zij uitleg over de geschiedenis van afval, de oorzaken van de huidige afvalproductie en praktische tips om afval te verminderen. De bijeenkomst bood ook ruimte voor het delen van ervaringen en het stellen van vragen.

Bewust omgaan met afval

Een veelgestelde vraag tijdens de kick-off was hoe je kunt beginnen met afvalvermindering. De afvalcoach benadrukte dat bewustwording de eerste stap is. Door kritisch te kijken naar wat er in je afvalbak belandt, kun je vaak al met kleine aanpassingen veel afval besparen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van herbruikbare alternatieven of het vermijden van onnodig verpakkingsmateriaal.

De gemeente Loon op Zand hoopt dat de uitdaging niet alleen de deelnemers inspireert, maar ook andere inwoners aanzet tot duurzamer gedrag. De komende weken zullen de huishoudens hun ervaringen delen, zodat iedereen kan leren van hun aanpak en resultaten.

Praktische tips

Tijdens de kick-off zijn ook praktische tips gedeeld om afval te verminderen. Zo kun je een Nee-Nee-sticker gebruiken om ongewenst reclamedrukwerk te vermijden, plasticfolie vervangen door herbruikbare bijenwasdoeken en standaard een herbruikbare boodschappentas meenemen. Ook het gebruik van navulverpakkingen en een herbruikbare waterfles kan helpen om minder afval te produceren.

Met deze tips en de begeleiding van de afvalcoach hopen de deelnemers dat hun inspanningen een blijvende impact hebben op hun afvalgedrag en dat anderen worden geïnspireerd om hetzelfde te doen.