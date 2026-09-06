Chrissie en Lorand wonen in een oud politiebureau: 'Kijkgaatje zit er nog'

In het hart van Vlijmen staat een woning te koop die vroeger onderdeel was van het plaatselijke politiebureau. Lorand en Chrissie Tokmakcija wonen er sinds mei 2018 met hun twee kinderen. "In de straat wonen nog buren die het huis kennen als politiebureau. Die hebben er heel veel verhalen over."

Het gezin kocht het pand aan de Monseigneur Van Kesselstraat van een jong gezin dat er al het een en ander aan had opgeknapt. Van het politiebureau was toen al weinig meer te zien. "Ik heb een enorme liefde voor oude huizen", vertelt Chrissie. "Het karakter, die prachtige gevel. En natuurlijk de locatie. We kijken uit op het Van Grunsvenpark en toch wonen we hier heel rustig. Geen achterburen en wel vlinders en vogels in de tuin, maar toch centraal in het dorp." Het oude politiebureau is nu opgedeeld in meerdere woningen. "Het was ooit één gebouw", legt Chrissie uit. "Het huis van de buurvrouw en dat van haar zoon, daarnaast, hoorden er allemaal bij. Waar bij hen nu de badkamer is, zaten vroeger de cellen."

Foto: AMB Makelaars Drunen

Douchen in een verhoorkamer

Bij Chrissie thuis zit de badkamer in wat waarschijnlijk de verhoorkamer was. "Het is een kleine ruimte, dus dat zou kunnen kloppen. Er zit nog een kijkgaatje in de deur. Nu de kinderen ouder worden, proppen ze daar een propje wc-papier in, zodat niemand naar binnen kan gluren", lacht ze.

Haar kennis over de historie van de woning komt vooral van mensen uit de buurt. "We hebben regelmatig mensen aan de deur die collecteren en dan vertellen dat ze hier ooit hebben gezeten. Meestal na een kwajongensstreek." Van een oudere buurman hoorde ze dat arrestanten vroeger naar zijn dochter gluurden. En dan is er nog het raam in de woonkamer. "Daar blijkt ooit op geschoten te zijn. Dat heb ik van heel veel mensen gehoord. Vlijmen had vroeger natuurlijk wel een naam."

Foto: AMB Makelaars Drunen

Flinke verbouwing

Met hulp van een handige familie knapten ze het huis stap voor stap op. Er kwam beneden een aanbouw voor een grote leefkeuken, boven een aanbouw voor grotere slaapkamers, de zolder werd verbouwd en geïsoleerd en beneden maakten ze een gamekamer voor de kinderen en een kantoor aan huis. In de tuin werd een overkapping geplaatst. Haar favoriete plekken zijn de tuin en de keuken. "Het is hier rustig en vrij, en toch centraal. Maar we zijn ook enorme bourgondiërs; lekker eten hoort daar bij. We hebben een oude haard geplaatst. Daar zitten we in de winter graag met een wijntje en een kaasplankje, uitkijkend op de tuin."

Foto: AMB Makelaars Drunen



















Chrissie hoopt dat de volgende bewoners er net zo gelukkig worden als zij. "Het is een prachtig karakteristiek pand, in een hele fijne buurt", lacht ze. "Dit is geen huis waar je binnen twee jaar weer weg bent. Je kunt er als gezin in groeien." Het gezin verhuist binnenkort naar een oude boerderij aan de rand van Vlijmen. Daarom zetten ze het oude politiebureau te koop. De vraagprijs bedraagt 825.000 euro. De woonoppervlakte is 197 vierkante meter en het perceel is 316 vierkante meter groot. Een tekening van het Korps Rijkspolitie, groep Vlijmen, blijft sowieso achter. "Die willen we cadeau doen aan de volgende bewoners."