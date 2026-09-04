Molenaarsambacht Oirschot op drie niveaus erkend als erfgoed

Het molenaarsambacht van Oirschot is officieel erkend als immaterieel erfgoed op lokaal, nationaal en internationaal niveau. De plaatsing op de gemeentelijke inventaris wordt op zaterdag 12 september bekrachtigd tijdens een ceremonie.

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Voor zover bekend is het een primeur dat het molenaarsambacht van Oirschot op drie niveaus wordt erkend. Naast de internationale inschrijving bij UNESCO en de nationale erkenning via de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland, krijgt het ambacht nu ook een plek op de gemeentelijke inventaris. Wethouder Joep van de Ven zal de officiële plaatsing namens de gemeente ondersteunen.

De ceremonie, waarbij het certificaat wordt ondertekend door de molenaars en de gemeente, markeert een bijzonder moment voor het erfgoed in Oirschot. De waardering geldt voor molenaars van zowel de watermolen als de windmolen in het dorp. Emiel en Gijs van Esch beheren de watermolen, terwijl Maikel Aarts verantwoordelijk is voor de windmolen. Alle drie zijn vrijwillige molenaars die naast hun reguliere werk zorg dragen voor onderhoud en behoud van de molens.

Bijzondere kennis en vakmanschap

Het molenaarsambacht is essentieel voor het voortbestaan van de molens als werkend erfgoed. Molenaars hebben kennis van onder meer de werking van de molen, het weer, malen en onderhoud. Deze vaardigheden worden vaak van generatie op generatie doorgegeven. Naast technisch vakmanschap vraagt het werk ook om toewijding en een passie voor het behoud van historisch erfgoed.

Toekomstplannen voor het ambacht

De inschrijving op de gemeentelijke inventaris is slechts een begin. De molenaars hebben een borgingsplan opgesteld om hun kennis en vaardigheden te behouden en nieuwe generaties enthousiast te maken voor het ambacht. Met deze stappen willen zij ervoor zorgen dat de molens van Oirschot ook in de toekomst blijven draaien. De officiële plaatsing vormt tevens het startschot voor het ErfgoedWeekend Oirschot, met als thema ‘Veerkrachtig erfgoed’.