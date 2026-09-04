Laatste rustplaats steeds vaker in het bos, begraafplaatsen minder in trek

Begraven worden tussen de bomen of op de hei. Het gebeurt steeds vaker, ook in onze provincie. Zo steeg het aantal uitvaarten op drie Brabantse natuurbegraafplaatsen van zo'n 560 naar ongeveer 850 in de afgelopen vier jaar. Maar de populariteit van begraven worden in de natuur betekent dat er op traditionele begraafplaatsen steeds meer lege plekken zijn.

"Elke open plek op dit veld was vroeger een graf", wijst Benno van Erp. Hij is al 45 jaar beheerder van de algemene begraafplaats in Oss. Hij heeft het aantal graven de afgelopen jaren flink zien afnemen doordat een natuurbegrafenis een alternatief is. "Dat is een hele hype. Daarnaast is cremeren heel erg toegenomen. Dat zijn twee dingen waar wij wel last van hebben."

Dat de velden steeds leger worden, is de beheerder een doorn in het oog. "Dat grafmonumenten verdwijnen en er steeds minder zijn doet afbreuk aan het veldje. Dat is niet fraai." Het gaat niet alleen om mensen die niet meer voor een traditionele begraafplaats kiezen. Ook worden er regelmatig overledenen herbegraven, merkt Van Erp. "Ze worden dan hier opgegraven en herbegraven in Schaijk, op de natuurbegraafplaats."

Dus wordt het daar drukken en drukker. Beheerder Siem van Merwijk snapt dat wel. "De omgeving hier spreekt aan", vertelt hij. "Maar ook het feit dat een plek hier voor altijd is en je dus bijvoorbeeld geen zorgen hebt over het graf. Het graf is voor eeuwig, dus nabestaanden van mensen die voor natuurbegraven kiezen, krijgen nooit de vraag: wilt u de grafrechten verlengen of niet? Ze hoeven er ook geen zorg voor te dragen, ze hoeven niet langs te komen. De natuur zorgt hier voor het graf."

Traditioneel begraven of natuurbegraven: wat kost 't? Bij Natuurbegraafplaats Maashorst betaal je eenmalig voor eeuwigdurend grafrecht. Het ligt eraan welk plekje je kiest, maar de kosten liggen tussen de 4.800 euro en 5.100 euro. Op de traditionele begraafplaats in Oss betaal je grafrechten voor twintig jaar. Na twintig jaar krijg je dan de vraag of je de grafrechten wilt verlengen. De grafrechten voor een standaard graf zijn 800 euro. Wil je een bijzonder graf, dan variëren de kosten tussen 1.200 euro en 1.600 euro. Wil je de grafrechten uiteindelijk met tien jaar verlengen dan betaal je nog eens tussen 440 euro en 880 euro.

Vanwege de populariteit is het de bedoeling dat natuurbegraafplaats Maashorst uitbreidt van 26 naar 40 hectare. "Omdat een plek op deze natuurbegraafplaats voor altijd is, raakt deze natuurbegraafplaats op den duur vol als als we niet uitbreiden." Ook komt er een nieuwe natuurbegraafplaats bij in Berlicum.

"De traditionele begraafplaats gaat niet verdwijnen."

Toch is beheerder Benno van Erp van de algemene begraafplaats in Oss niet bang dat zijn begraafplaats binnenkort zal verdwijnen. "Nee, dit gaat niet ophouden", stelt hij. "Dit is een gemeentelijke begraafplaats, een gemeente is verplicht er zo een te hebben. Ik heb hier heel veel tijd van mijn leven versleten dus ik zou het ook zonde vinden als dit weg zou gaan. Het is een mooie plek hier."

De natuurbegraafplaats in Schaijk.