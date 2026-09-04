Vuurwerk inleveren bij milieustraat Tilburg op 9 september

Op dinsdag 9 september kunnen mensen hun verboden vuurwerk inleveren bij de milieustraat in Tilburg. Dit kan gratis en anoniem tussen acht uur 's ochtends en één uur 's middags. Het inleveren is ook mogelijk voor mensen buiten Tilburg en zonder afspraak. Alleen F1-vuurwerk, zoals sterretjes en knalerwten, blijft toegestaan.

Gevonden voor jou

Vanaf 1 augustus is bijna al het vuurwerk in Nederland verboden. Het gaat om consumentenvuurwerk zoals vuurpijlen en cakes. Alleen F1-vuurwerk, dat minder risico met zich meebrengt, mag nog wel. Denk hierbij aan sterretjes, trektouwtjes en sierfonteintjes, herkenbaar aan de aanduiding F1 op de verpakking.

Om van het verboden vuurwerk af te komen, wordt op dinsdag 9 september een inleveractie gehouden bij de milieustraat in Tilburg. Tussen acht uur 's ochtends en één uur 's middags kun je je vuurwerk daar gratis en anoniem inleveren. Een afspraak maken is niet nodig en ook mensen die buiten Tilburg wonen zijn welkom.

Veilig en anoniem

Bij het inleveren hoef je geen persoonlijke gegevens op te geven en krijg je geen boete. De actie is eenmalig en bedoeld om risico’s te voorkomen. Verboden vuurwerk mag niet worden bewaard of afgestoken, omdat het gevaarlijk kan zijn. Het kan brand veroorzaken of schadelijk zijn voor mensen en dieren.

Het vuurwerk wordt bij de milieustraat veilig afgevoerd en vervolgens vernietigd. Het is belangrijk om vuurwerk niet bij het huisvuil te gooien of op straat achter te laten.

Wat mag nog wel?

Het vuurwerk dat nog wel is toegestaan valt onder de categorie F1. Dit zijn lichte vuurwerksoorten met weinig risico, zoals:

Vuurwerk dat niet in deze categorie valt, zoals vuurpijlen, grondtollen en Romeinse kaarsen, is verboden.

Landelijke actie

De inleverdag in Tilburg is onderdeel van een landelijke campagne om verboden vuurwerk in te zamelen. Meer informatie over het vuurwerkverbod en de inleveracties vind je op de daarvoor bestemde websites.