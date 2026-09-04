Kermis in Lieshout en Beek en Donk

De kermis strijkt neer in Lieshout en Beek en Donk. Vanaf zaterdag 5 september wordt er dagenlang feest gevierd met attracties en lekkernijen.

Gevonden voor jou

Na de kermissen in Aarle-Rixtel en Mariahout is het nu de beurt aan Lieshout en Beek en Donk. De festiviteiten bieden volop vermaak voor jong en oud, met attracties zoals een draaimolen, een rupsbaan en grijpkranen.

In Lieshout gaat de kermis van start op zaterdag 5 september en duurt tot en met dinsdag 8 september. Wethouder Nicole Otten en jeugdburgemeester Olivia openen het evenement om twee uur ’s middags. Naast de attracties kun je genieten van typische kermishapjes zoals oliebollen, suikerspin en popcorn.

Beek en Donk

Na Lieshout is Beek en Donk aan de beurt. Daar begint de kermis op vrijdag 11 september, met een officiële opening om zeven uur ’s avonds door het gilde, wethouder Nicole Otten en jeugdburgemeester Olivia. Een loterij zorgt voor extra spanning en kans op prijzen.

Zondag 13 september wordt er van half één tot twee uur ’s middags een prikkelarme kermis georganiseerd, speciaal voor wie minder goed tegen drukte en harde geluiden kan. De laatste dag van de kermis is dinsdag 15 september. Alle dagen sluit de kermis uiterlijk om middernacht.

De kermissen in Lieshout en Beek en Donk beloven een fijne tijd voor iedereen. Voor wie extra voordeel wil: houd de lokale krant in de gaten voor kortingsacties.