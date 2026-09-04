Herdenking ‘De zes van Dorplein’ op 5 september

In Budel-Dorplein vindt dinsdagavond een herdenking plaats voor ‘De zes van Dorplein’. De bijeenkomst begint om kwart voor zeven met muziek van Les Echos, gevolgd door toespraken en een kranslegging.

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Dinsdag 5 september worden de zes slachtoffers uit Budel-Dorplein herdacht tijdens een speciale bijeenkomst. De herdenking begint om kwart voor zeven en staat in het teken van de gebeurtenissen uit het verleden.

Het programma start met enkele nummers gespeeld door Les Echos. Daarna volgen toespraken van loco-burgemeester Geert Rijkers namens de gemeente Cranendonck en de algemeen directeur van Nyrstar, een groot metaalbedrijf in de regio. Zij zullen stilstaan bij de betekenis van de herdenking.

Kranslegging en volkslied

Na de toespraken worden kransen gelegd bij het monument voor de zes slachtoffers. Vervolgens wordt de Last Post gespeeld, een muziekstuk dat vaak gebruikt wordt tijdens militaire herdenkingen. De bijeenkomst eindigt met het Nederlandse volkslied, uitgevoerd door Les Echos.

Met deze jaarlijkse herdenking blijft de herinnering aan de zes slachtoffers levend gehouden. Het is een moment van reflectie en respect voor de geschiedenis van Budel-Dorplein.