Geen brood voor winkels bakkerij 't Bakkertje na brand in meterkast

Alle acht winkels van de Helmondse bakkerij 't Bakkertje sluiten vanaf zaterdag noodgedwongen de deuren. Na een brand in de meterkast van de bakkerij kan er voorlopig niet worden gebakken.

Het ging donderdagmiddag mis tijdens werkzaamheden in de meterkast van de centrale bakkerij aan de Buitendijk in Helmond. "Een elektricien was bezig met het aansluiten van nieuwe groepen voor een nieuwe koeling", vertelt de aangeslagen eigenaar Theo Dirks. "Er volgde een ontploffing waarbij de elektricien gewond raakte."

De elektricien is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht, maar is inmiddels weer thuis. De brandweer had de brand snel onder controle, maar de bakkerij heeft geen stroom meer en kan geen brood bakken. "Het ongeluk heeft heel veel impact op onze medewerkers, we zijn erg geschrokken."

Bakkerij 't Bakkertje is een echt familiebedrijf met acht winkels en een centrale bakkerij in Helmond. De Arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de ontploffing, maar geen onjuistheden vastgesteld.

Vanaf zaterdag gesloten

"Diverse collega-bakkers hebben hun hulp aangeboden, maar we willen eerst alles zelf op een rij krijgen", zegt Dirks vrijdag. "Vanaf zaterdag zijn alle acht de winkels gesloten. Wanneer we weer opengaan, weten we nog niet."

Vrijdag zijn de winkels van bakkerij 't Bakkertje nog wel open, maar met een beperkt assortiment en zolang de voorraad strekt. "We verkopen alleen producten die vóór de brand al waren gebakken en veilig waren opgeslagen. Helaas hebben we vandaag geen grootbrood", is te lezen in een bericht op sociale media.