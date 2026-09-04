Jubileumboom onthuld voor 100-jarige in Duizel

De honderdjarige P.A.M. Rijken heeft samen met burgemeester Wim Wouters een jubileumboom onthuld aan de Lange Akkers in Duizel.

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De heer Rijken werd deze week honderd jaar en kreeg ter ere van dit bijzondere jubileum een eigen boom. De onthulling vond plaats aan de Lange Akkers in Duizel, waar hij samen met burgemeester Wim Wouters aanwezig was.

De jubileumboom is een symbolisch cadeau om het leven van de heer Rijken te vieren. Het is niet bekend wat voor soort boom er precies is geplant, maar het gebaar benadrukt de mijlpaal die hij heeft bereikt.

Duizel, onderdeel van de gemeente Eersel, staat vaker stil bij bijzondere gelegenheden zoals deze. Burgemeester Wouters, die de onthulling begeleidde, sprak zijn waardering uit voor de lange levensjaren van de heer Rijken.

De boom aan de Lange Akkers is niet alleen een eerbetoon aan de heer Rijken, maar ook een blijvende herinnering voor de buurt. Voorbijgangers zullen het jubileum wellicht nog jaren kunnen herdenken.