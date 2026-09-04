Den Bosch vraagt eerder stroomcapaciteit aan voor woningen en scholen

De gemeente Den Bosch gaat vanaf oktober eerder stroomcapaciteit aanvragen voor nieuwe woningbouw- en onderwijsprojecten. Hiermee hoopt de gemeente vertraging door een vol stroomnet te voorkomen en projecten sneller te realiseren.

Gevonden voor jou

Het stroomnet in Nederland raakt steeds voller door de groeiende vraag naar elektriciteit. Dit komt onder andere door de toename van elektrische auto’s, warmtepompen, inductiekoken en nieuwe woningen. Door deze drukte is er op sommige plekken te weinig ruimte voor nieuwe of zwaardere stroomaansluitingen. Dit probleem, netcongestie genoemd, kan de bouw en oplevering van woningen en scholen vertragen.

Om dit te voorkomen heeft het Rijk een landelijke regeling ingevoerd. Vanaf 1 oktober 2026 mogen gemeenten eerder stroomcapaciteit aanvragen voor projecten die binnen tien jaar worden opgeleverd. Den Bosch wil deze mogelijkheid benutten en heeft beleidsregels opgesteld om te bepalen in welke volgorde de aanvragen worden ingediend bij netbeheerder Enexis.

Regels voor de volgordelijst

De gemeente heeft een conceptvolgordelijst gemaakt waarin projecten worden gerangschikt op basis van verschillende criteria. Hierbij wordt gekeken naar de startdatum van de bouw, de mate van voorbereiding en of het project betrekking heeft op onderwijs of huisvesting voor aandachtsgroepen. Ook het aantal woningen en het gebruik van een collectieve warmtevoorziening spelen een rol.

Ontwikkelaars en initiatiefnemers kunnen tot en met 18 september bezwaar maken tegen hun positie op de conceptlijst. Zij mogen aanvullende informatie aanleveren of nieuwe projecten aandragen die aan de voorwaarden voldoen. Na beoordeling van alle reacties stelt de gemeente de definitieve volgordelijst vast.

Geen garantie op aansluiting

Hoewel het eerdere aanvragen de kans vergroot dat projecten tijdig stroomcapaciteit krijgen, biedt het geen garantie op een aansluiting. Den Bosch bepaalt zelf de volgorde van de aanvragen, maar de beschikbaarheid van capaciteit blijft afhankelijk van de netbeheerder.

De gemeente hoopt met deze aanpak vertragingen te voorkomen en de realisatie van nieuwe woningen en scholen te versnellen.