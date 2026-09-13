Kees woont in de Boerenleenbank van Helvoirt: 'Prachtig monumentaal pand'

Aan de Kastanjelaan in Helvoirt staat een statig herenhuis te koop waar vroeger de Boerenleenbank zat, nu beter bekend als de Rabobank. Kees en Mientje van Haaren wonen er sinds april 1972. "Het pand heeft een rijke geschiedenis."

Kees en zijn vrouw woonden al in Helvoirt voordat hij dit pand kocht. "Ik was op zoek naar meer ruimte voor mijn bedrijf in de wegenbouw en reed geregeld langs de Kastanjelaan. Dat het pand leegstond, wist ik. Toen zei iemand tegen me: 'Als je meer ruimte wilt, koop dan de oude Boerenleenbank.'" Zo gezegd, zo gedaan. Inmiddels woont Kees er ruim 54 jaar. "Nou, ruimte genoeg. We hebben een beetje onderhandeld en toen was het van ons." Zijn jongste dochter werd er geboren. "We hebben er altijd met heel veel plezier gewoond, midden in het dorp."

Foto: AMB Makelaars

Van herenhuis tot bank

Het huis werd tijdens de Eerste Wereldoorlog gebouwd voor een rijke herenboer, die er met zijn zus woonde. "In 1942 waren die mensen al een dagje ouder", vertelt Kees. Ze verhuurden het pand aan een advocaat, die er tot ongeveer 1955 bleef. Daarna kocht de Boerenleenbank het.

Aan die tijd herinneren nog twee voordeuren. De bank bouwde er een kantoorruimte bij en maakte een eigen entree. "Daar kwamen de boeren binnen." Het huis had twee huisnummers: Kastanjelaan 3 en 5. Nu is het alleen nog nummer 5. Precies die opzet maakt het pand nu geschikt voor wonen en werken, denkt Kees. "Hier kan zo een tandartspraktijk of advocatenkantoor in. Of twee gezinnen." Boven het kantoor zit een complete bovenwoning met een eigen entree. Op het erf kunnen bovendien zo'n zes parkeerplaatsen worden gerealiseerd.

Foto: AMB Makelaars

Steentjes van een kasteel

Het mooiste van het huis vindt hij de tuin. Tussen de twee gebouwen ligt een groot terras op een beschutte binnenplaats. Dat heeft hij zelf bestraat met oude IJsselsteentjes die hij ooit kreeg van het Witte Kasteel in Loon op Zand. Binnen zit hij het liefst in de huiskamer of in de woonkeuken met open haard. "Dat is een fijne plek om te zitten." Binnen is te zien dat er in 1915 niet is beknibbeld: hoge plafonds, grote raampartijen, paneeldeuren en sierlijsten. Er zijn meerdere woonkamers, een woonkeuken met schouw en houtkachel, diverse slaapkamers en badkamers en een zijvleugel met een eigen opgang.

Foto: AMB Makelaars















Het huis staat nu te koop omdat het veel te groot is voor hem alleen. Zijn kinderen zijn allang het huis uit en zijn vrouw woont sinds anderhalf jaar in een verpleeghuis. "Zij was weg van dit huis", vertelt hij. De vraagprijs bedraagt 1.695.000 euro. Het woonoppervlak is 382 vierkante meter en het perceel is 1.520 vierkante meter groot. In het huis zijn het originele loket en de kluis van de Boerenleenbank nog aanwezig. Gemeentelijk monument

Om de originele details ook voor de toekomst te bewaren, kreeg het pand de status van gemeentelijk monument. Veranderen deed Kees er dan ook weinig aan. Wel hield hij het scherp in de gaten. "Als er iets mankeerde, werd het onmiddellijk gerepareerd. We hebben het huis altijd met veel liefde en zorg bewoond en gekoesterd."