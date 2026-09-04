Zwembad Die Heygrave viert 50-jarig jubileum met feestweek

Zwembad Die Heygrave in Vlijmen viert zijn 50-jarig bestaan met een feestweek. Van 19 tot en met 27 september zijn er allerlei sportieve activiteiten voor jong en oud. Zo kun je deelnemen aan een gratis basketbalclinic en een lezing van olympisch kampioen Arvin Slagter. Het programma vindt plaats in het sportcentrum van Die Heygrave.

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Zwembad Die Heygrave in Vlijmen bestaat vijftig jaar en dat wordt gevierd met een week vol feestelijke evenementen. Van zaterdag 19 september tot en met zondag 27 september zijn er diverse activiteiten, gericht op sport en ontspanning.

Op zaterdag 19 september organiseert het zwembad een 3x3 basketbalclinic. Deze duurt van vier tot vijf uur ’s middags en wordt begeleid door het team van 3x3Unites. Deelnemers leren de basis van deze basketbalvariant, oefenen technieken en sluiten af met een wedstrijd of toernooi. Er zijn 48 plekken beschikbaar, en bij meer aanmeldingen komt er een wachtlijst.

Lezing en feestavond

Later die avond geeft olympisch kampioen 3x3 basketbal Arvin Slagter een lezing. Hij deelt zijn ervaringen op weg naar olympisch goud en vertelt over teambuilding en doorzettingsvermogen. De lezing begint om zeven uur in Sportcentrum Die Heygrave. Na afloop is er een feestavond.

Zowel de basketbalclinic als de lezing zijn gratis, maar aanmelden is verplicht. Alle activiteiten tijdens de jubileumweek zijn toegankelijk voor jong en oud.