Rik maakt van verdriet een uitdaging op de Vlagheideberg: 'Heel speciaal'

Nog voordat de profs van de ZLM Tour zaterdag over de Vlagheideberg in de gemeente Meierijstad fietsen, komen tientallen recreatieve wielrenners al in actie. Tijdens de eerste Hart Klimmen Challenge, een wielerevenement voor het goede doel, beklimt ook Rik Bouwmans-Booij de nieuwe wielerberg. Hij gaat de uitdaging aan ter nagedachtenis aan zijn overleden vader. "Het is heel speciaal en brengt veel emoties met zich mee."

Onderaan de Vlagheideberg staat Rik klaar om nog één keer te trainen voordat het échte werk begint. "Het doel is om zo vaak mogelijk de berg op te fietsen om geld op te halen voor de Hartstichting. Het is best een pittige en steile klim, dus ik heb de afgelopen weken hard getraind om hier zo vaak mogelijk naar boven te fietsen." Hij is een van de ongeveer vijftig deelnemers aan de eerste editie van het wielerevenement. Twee uur lang beklimmen de fietsers steeds opnieuw de Vlagheideberg: een klim van ongeveer 450 meter lang, met stijgingspercentages tot 17 procent en een hoogteverschil van zo'n 25 meter. "Het is best een pittige en steile klim."

Rik staat klaar om nog één keer te trainen voordat de Hart Klimmen Challenge gaat beginnen (foto: Tom Berkers).

Al is de reden dat Rik meedoet niet alleen het inzamelen van geld voor het goede doel. "Zo'n vijf jaar geleden is mijn vader overleden tijdens een vakantie met ons mam. Hij kreeg een hartstilstand tijdens een fietstocht op de VAM-berg in Drenthe. Dat is, net als de Vlagheideberg, een voormalige vuilnisbelt."

"Het is wel bijzonder dat deze plek zoveel gelijkenissen vertoont met de plek waar ons pap is overleden", vertelt hij al fietsend. "Daarnaast kom ik uit Schijndel. Ik kwam hier vroeger als kind al vaak. Dat maakt het heel speciaal, maar ook emotioneel. Het brengt veel herinneringen met zich mee."

"Dat ik dit nu kan doen, en voor ons pap mag doen, is wel heel speciaal."

Rik wil de klim gebruiken om iets positiefs te doen met het verdriet. "Je kunt bij de pakken neer gaan zitten, maar ik probeer er iets moois van te maken. Ik wil hier echt aan meedoen om ons pap nog een keer te eren", vertelt hij trots. "Het is heel bijzonder om dit te mogen en kunnen doen. Een aantal jaar geleden was ik er een stuk slechter aan toe." Zo'n acht jaar geleden kreeg hij namelijk een nieuwe nier. "Voor mijn revalidatie en het opbouwen van conditie kocht ik een wielrenfiets. Fietsen kun je doen in je eigen tempo en zo lang als je wilt. Het beviel zo goed dat het nog steeds mijn hobby is. Dat ik dit nu kan doen, en voor ons pap mag doen, is wel heel speciaal." Eenmaal aangekomen op de top blikt hij alvast vooruit op de finish. "Er zullen veel emoties naar boven komen. Dat is op dit moment al een beetje zo", zegt hij geëmotioneerd. "Natuurlijk mis ik hem in het dagelijks leven. Het is heel jammer dat het zo is gelopen, maar dat is nu eenmaal ook het leven. Je moet door en ik probeer er op deze manier iets moois van te maken." Inmiddels heeft Rik al ruim duizend euro opgehaald voor de Harstichting. Iedereen die hem een steuntje in de rug wil geven, kan zijn actiepagina bezoeken.

Hart Klimmen Challenge De Hart Klimmen Challenge is een initiatief van LPC, de organisatie achter onder meer de ZLM Tour, en de Hartstichting. Deelnemers fietsen op hetzelfde parcours waar later die dag de profs van de ZLM Tour overheen rijden. "Het mooie van dit sportevenement is dat mensen goed bezig zijn voor hun eigen hart, maar daarnaast ook geld ophalen voor onderzoek", vertelt Annelieke Bosma van de Hartstichting. Aan deze eerste editie doen zo'n vijftig mensen mee, weet Bosma. "Hopelijk kunnen we dit uitbouwen en groter maken." Als het aan de organisatoren ligt, is dit pas het begin van de 'Brabantse Alpe d'HuZes'. "Als we die vergelijking al krijgen, dan vind ik dat een heel mooi compliment", vertelt Rens Kamphuis van LPC.