Werkzaamheden Dorpshart Budel starten na kermis

Maandag begint een nieuwe fase van de herinrichting van het Dorpshart in Budel. Wegen worden afgesloten en omleidingen ingesteld. Enexis vervangt kabels, daarna volgt de herinrichting.

Gevonden voor jou

Na de kermis gaat Budel vanaf maandag 7 september verder met de herinrichting van het Dorpshart. Wegen in het werkgebied worden afgesloten voor autoverkeer en omleidingsroutes worden ingesteld. Het gaat om de Deken van Baarsstraat bij het Capucijnerplein tot de kruising met de Burgemeester van Houtstraat. Ook een deel van de Treurenburgstraat wordt meegenomen.

Werkzaamheden aan kabels

De eerste stap is het opbreken van de bestrating, zodat Enexis kabels kan vervangen en verzwaren. Dit kan de bereikbaarheid van woningen en opritten tijdelijk beïnvloeden, afhankelijk van waar gewerkt wordt. De werkzaamheden van Enexis duren naar verwachting ongeveer twee maanden.

Nieuwe bestrating en groen

Als Enexis klaar is, pakt Den Ouden de herinrichting van het gebied op. De resterende bestrating wordt weggehaald, nieuwe rioolbuizen aangelegd en daarna volgt de aanleg van nieuwe bestrating en groen. Hiermee wordt het Dorpshart verder opgeknapt.

Het projectgebied is duidelijk aangegeven op een kaart. De werkzaamheden starten na de kermis en zullen een langere periode in beslag nemen.