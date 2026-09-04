Inwoners Breda trots op stad, zorgen om veiligheid

Uit een enquête blijkt dat Bredanaars trots zijn op hun stad, maar veiligheid baart zorgen. 53 procent voelt zich weleens onveilig, vooral in parken. De binnenstad krijgt wel een hoog cijfer.

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De Stads- en Buurtenquêtes van 2025-2026 laten zien dat Bredanaars hun stad waarderen. Zo is 72 procent trots op Breda en vindt 68 procent dat de stad zich goed ontwikkelt. De binnenstad krijgt een 8,0 als rapportcijfer en wordt door 94 procent van de inwoners bezocht. Voor de bereikbaarheid van de binnenstad, met name per fiets, te voet en openbaar vervoer, is er een lichte verbetering ten opzichte van vorig jaar.

Toch zijn er zorgen, vooral over veiligheid. Meer dan de helft van de inwoners voelt zich soms onveilig. Parken worden vaker als sociaal onveilig ervaren; bijna één op de drie inwoners geeft dit aan. Daarnaast maakt 70 procent zich zorgen over digitale veiligheid, terwijl verkeersproblemen in de buurt juist minder vaak worden genoemd. De veiligheid in de buurt krijgt gemiddeld een 6,7.

Levenskwaliteit blijft hoog

Bredanaars beoordelen hun leven gemiddeld met een 7,8. Ook hun woning en buurt krijgen hoge cijfers, respectievelijk een 7,9 en een 7,7. Recreatie-, sport-, zorg- en culturele voorzieningen worden eveneens goed gewaardeerd. Op het gebied van duurzaamheid is er veel activiteit: veel inwoners nemen maatregelen om energie te besparen. Toch geeft 43 procent aan hier niet verder in te willen investeren, vaak vanwege kosten of omdat ze een huurwoning hebben.

Betrokkenheid en vertrouwen

Bijna de helft van de inwoners heeft vertrouwen in de gemeente, die een rapportcijfer 7,0 krijgt voor dienstverlening. Ook voelt ruim 80 procent zich medeverantwoordelijk voor een leefbare buurt, en drie op de tien inwoners hebben zich actief ingezet voor hun wijk. Tegelijkertijd ervaart 30 procent weleens eenzaamheid en is de zelfredzaamheid licht afgenomen.

De resultaten van deze enquête bieden de gemeente Breda inzichten om samen met de inwoners te blijven werken aan een veilige en toekomstbestendige stad.