Jonge bestuurder rijdt na aanhouding tóch weer door zonder rijbewijs

Een 18-jarige man uit Sint Willebrord heeft in de nacht van donderdag op vrijdag twee keer een boete gekregen voor rijden zonder rijbewijs. De politie gaf hem een stopteken nadat hij met 170 kilometer per uur over de A58 bij Etten-Leur reed. De jonge bestuurder gaf meteen toe dat hij geen rijbewijs had maar bleek hardleers.

Hij kreeg een boete voor te hard rijden en een proces-verbaal voor het rijden zonder rijbewijs. Agenten maakten met hem de afspraak dat hij niet verder mocht rijden en dat de eigenaresse van de auto hem en de auto zou ophalen.

Toen de agenten niet veel later voor de zekerheid nog een kijkje gingen nemen bij de plek waar de auto opgehaald zou worden, bleek die al weg te zijn. Niet omdat de auto opgehaald was, maar omdat de man tóch weer was gaan rijden.

Op de Munnikenheideweg in Etten-Leur werd hij opnieuw aangehouden. Daar kreeg hij weer een proces-verbaal. De eigenaresse werd wakker gebeld om de auto nu wel echt op te komen halen.