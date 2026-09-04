Laagvliegende vliegtuigen tijdens Falcon Leap bij Eindhoven

Vanaf maandag oefenen internationale vliegtuigen luchtlandingsoperaties vanaf Vliegbasis Eindhoven. De oefening Falcon Leap duurt tot 18 september en omvat droppings van vracht en parachutisten. De toestellen vliegen lager dan normaal en zijn hierdoor duidelijker zichtbaar en hoorbaar.

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Van maandag 7 september tot en met vrijdag 18 september 2026 vindt de internationale militaire oefening Falcon Leap plaats. Tijdens deze periode oefenen transportvliegtuigen het droppen van vracht en parachutisten vanaf Vliegbasis Eindhoven. Door de lage vlieghoogtes zijn de vliegtuigen beter te zien en te horen in de omgeving.

De vluchten worden uitgevoerd in twee tijdsblokken: van één uur 's middags tot vijf uur 's middags en van zeven uur 's avonds tot elf uur 's avonds. Deze tijden kunnen echter variëren door omstandigheden. Omwonenden kunnen via het X-account van Vliegbasis Eindhoven (@VlbEindhoven) dagelijks updates krijgen over de geplande vluchttijden.

Internationale samenwerking

Falcon Leap wordt georganiseerd door 11 Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht, in samenwerking met het Air Mobility Command van de Koninklijke Luchtmacht en tien internationale partners. De oefening heeft als doel om de samenwerking tussen landen te versterken en de inzetbaarheid van de eenheden te vergroten. Dit is belangrijk voor zowel militaire als humanitaire opdrachten, zoals het droppen van hulpgoederen in crisisgebieden.

De oefening wordt op zaterdag 19 september afgesloten met de herdenking van Operatie Market Garden op de Ginkelse Heide bij Ede. Deze jaarlijkse ceremonie herinnert aan de geallieerde luchtlandingsoperatie tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Mogelijke hinder

Hoewel er maatregelen zijn genomen om de overlast voor omwonenden te beperken, kan het zijn dat mensen hinder ervaren van het geluid van laagvliegende vliegtuigen. Eventuele klachten kunnen worden ingediend via het klachtenformulier op de website van de Koninklijke Luchtmacht.