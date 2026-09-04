Open Monumentendag in Dongen: ontdek veerkrachtig erfgoed

Op zondag 13 september viert Dongen Open Monumentendag. Van één tot vijf uur ’s middags opent de Oude Kerk haar deuren, samen met andere historische locaties in de gemeente. Het thema dit jaar is ‘Veerkrachtig erfgoed, in tijden van onzekerheid’, met aandacht voor de rol van monumenten door de eeuwen heen.

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De Open Monumentendag begint om één uur ’s middags bij de Oude Kerk in Dongen. Wethouder Annemarie van Eenennaam verzorgt de officiële opening. De kerk vormt de centrale locatie en biedt een ambachtenmarkt waar het thema vlas centraal staat. Bezoekers kunnen demonstraties bijwonen van onder andere een schoenmaker en een kantklosvereniging. Daarnaast is er de mogelijkheid om zelf aan de slag te gaan met kantklossen of behang maken.

Voor wie meer wil zien van Dongens erfgoed, zijn er gegidste fietsroutes georganiseerd. Deze voeren langs historische plekken, zoals de Oude Kerk, en locaties die op het punt staan een grote transitie te ondergaan. De routes starten om één en drie uur ’s middags en deelname is gratis. Aanmelden is wel verplicht, omdat het aantal plaatsen beperkt is.

Vrije inlooplocaties

Naast de activiteiten in de Oude Kerk zijn er nog twee locaties die vrij toegankelijk zijn. De begraafplaats aan de Bolkensteeg en de Wilhelminatoren ontvangen bezoekers met enthousiaste vrijwilligers. Zij delen hun kennis over de geschiedenis van deze plekken en geven rondleidingen.

Open Monumentendag in Dongen biedt een unieke kans om het lokale erfgoed beter te leren kennen. Het evenement loopt tot vijf uur en is geschikt voor jong en oud.