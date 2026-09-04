Bosz mist enkele nieuwelingen in kraker tegen Ajax: 'Niet fit genoeg'

PSV moet het tegen Ajax doen zonder vijf spelers. Dennis Man, Kiliann Sildillia, Mikkel Bro Hansen, Sam Lammers en Sami Ouaissa doen allemaal niet mee in de Johan Cruijff ArenA. Bosz won nog nooit in dat stadion met PSV, maar daar is hij niet mee bezig, laat hij vrijdag op de persconferentie weten.

Bij PSV zijn er veel nieuwe spelers bijgekomen, maar in Amsterdam is het nog een tikkeltje erger. En dat maakt het voor Bosz ook lastiger in aanloop naar de wedstrijd tegen Ajax.

"In deze fase van het seizoen is het moeilijker inschatten wat ze gaan doen. Ik kan me niet voorstellen dat alle nieuwe spelers al gaan spelen, maar we houden rekening met alle scenario's." Toch kijkt hij wel positief naar de veranderingen bij Ajax. "Ze spelen meer vooruit, dat vind ik leuk om te zien."



Ook in Eindhoven gebeurde er veel op de laatste dag van de transferwindow. Er werden meerdere nieuwe spelers gepresenteerd, waaronder Ayoni Santos. "Bij hem moet het nodige nog gebeuren. Hij is een laatbloeier, maar heeft veel potentie. Hij is ons opgevallen toen wij bij Sparta speelden."

Bosz ziet in hem een veelzijdige aanwinst. "Hij heeft rechtsbuiten gespeeld, hij heeft linksbuiten gespeeld, hij heeft op tien gespeeld en zei me dat hij zelfs op zes gespeeld heeft."