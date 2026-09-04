Bosz mist enkele nieuwelingen in kraker tegen Ajax: 'Niet fit genoeg'
PSV moet het tegen Ajax doen zonder vijf spelers. Dennis Man, Kiliann Sildillia, Mikkel Bro Hansen, Sam Lammers en Sami Ouaissa doen allemaal niet mee in de Johan Cruijff ArenA. Bosz won nog nooit in dat stadion met PSV, maar daar is hij niet mee bezig, laat hij vrijdag op de persconferentie weten.
Bij PSV zijn er veel nieuwe spelers bijgekomen, maar in Amsterdam is het nog een tikkeltje erger. En dat maakt het voor Bosz ook lastiger in aanloop naar de wedstrijd tegen Ajax.
"In deze fase van het seizoen is het moeilijker inschatten wat ze gaan doen. Ik kan me niet voorstellen dat alle nieuwe spelers al gaan spelen, maar we houden rekening met alle scenario's." Toch kijkt hij wel positief naar de veranderingen bij Ajax. "Ze spelen meer vooruit, dat vind ik leuk om te zien."
Ook in Eindhoven gebeurde er veel op de laatste dag van de transferwindow. Er werden meerdere nieuwe spelers gepresenteerd, waaronder Ayoni Santos. "Bij hem moet het nodige nog gebeuren. Hij is een laatbloeier, maar heeft veel potentie. Hij is ons opgevallen toen wij bij Sparta speelden."
Bosz ziet in hem een veelzijdige aanwinst. "Hij heeft rechtsbuiten gespeeld, hij heeft linksbuiten gespeeld, hij heeft op tien gespeeld en zei me dat hij zelfs op zes gespeeld heeft."
'Nog niet fit genoeg om te spelen'
Nieuwelingen Mikkel Bro Hansen, Sam Lammers en Sami Ouaissa zijn er niet bij in Amsterdam. "Blessure klinkt zo zwaar, maar ze zijn nog niet fit genoeg om te spelen." Ook Dennis Man en Kiliann Sildillia zijn niet van de partij.
Lutsharel Geertruida is ook een van de nieuwelingen in Eindhoven. De Oranje-international speelde tot dusver maar vijf minuten in de afgelopen twee wedstrijden. "Hij kwam er pas laat in de voorbereiding bij, maar er is een optie om in de basis te starten."
Geertruida bracht vrijdag ook zijn nieuwe nummer 'LIT' uit, waarbij hij de clip opnam in het Philips Stadion. Heeft zijn coach deze 'tune' ook al gehoord? "Lekker nummertje man, LIT. Hij was bij ons al een tijdje geleden uitgekomen."
De 62-jarige coach won nog nooit in de ArenA met PSV. "Daar ben ik niet mee bezig. Wij gaan daar gewoon heen om te winnen." Over het niveauverschil met Ajax kan Bosz ook weinig zeggen. "Het hoeft van mij niet spannend te worden in de competitie. Als wij maar kampioen worden. Maar ik snap dat de neutrale kijkers van het Nederlands voetbal daar gebaat bij zijn."
Ajax - PSV begint zaterdag om 20.00 uur in de Johan Cruijff ArenA.