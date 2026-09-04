Auto's botsen in Linden, weg bezaaid met brokstukken

Twee auto's zijn vrijdagmiddag flink beschadigd geraakt na een botsing op de Raamweg in Linden. De weg ligt vol met brokstukken en is voor een deel afgesloten.

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Volgens een ooggetuige botste één van de auto's tegen een tractor, waarna het voertuig op de andere weghelft terechtkwam en een tegenligger raakte. Een van de auto's raakte door de botsing ook een boom. Beide bestuurders zijn nagekeken door ambulancemedewerkers maar hoefden niet naar het ziekenhuis.