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Auto's botsen in Linden, weg bezaaid met brokstukken

Vandaag om 14:53 • Aangepast vandaag om 15:14
Foto: SK-Media/Persbureau Heitink.
Foto: SK-Media/Persbureau Heitink.

Twee auto's zijn vrijdagmiddag flink beschadigd geraakt na een botsing op de Raamweg in Linden. De weg ligt vol met brokstukken en is voor een deel afgesloten.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Volgens een ooggetuige botste één van de auto's tegen een tractor, waarna het voertuig op de andere weghelft terechtkwam en een tegenligger raakte. Een van de auto's raakte door de botsing ook een boom.

Beide bestuurders zijn nagekeken door ambulancemedewerkers maar hoefden niet naar het ziekenhuis.

  • Foto: SK-Media/Persbureau Heitink.
    Foto: SK-Media/Persbureau Heitink.
  • Foto: SK-Media/Persbureau Heitink.

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