Geldrop-Mierlo overweegt 4 miljoen euro bezuinigingen

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft een pakket van 4 miljoen euro aan bezuinigingen voorgesteld aan de gemeenteraad. Het college wil hiermee de begroting structureel gezond houden. Naast minder uitgeven, wordt ook gekeken naar meer inkomsten en efficiënter werken. Op 15 september bespreekt de gemeenteraad de plannen.

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Het college van Geldrop-Mierlo staat voor flinke financiële keuzes om de begroting structureel op orde te krijgen. Door stijgende kosten en minder financiële ruimte vanuit het Rijk, wordt een pakket van 4 miljoen euro aan maatregelen voorgesteld. Het gaat niet alleen om bezuinigingen, maar ook om het verhogen van inkomsten en het anders organiseren van werkzaamheden.

In het pakket wordt onder meer gekeken naar minder gemeentelijke inzet bij voorzieningen, onderhoud en wijkaanpak voor de warmtetransitie. Daarnaast stelt het college voor om werkzaamheden en ambities deels uit te stellen. Door kritisch te kijken naar het eigen personeel en de manier van werken, denkt de gemeente structureel 280.000 euro te kunnen besparen.

Meer inkomsten door belastingen

Naast minder uitgaven wil Geldrop-Mierlo ook extra inkomsten genereren. Het college stelt voor de OZB (onroerendezaakbelasting) met 10 procent te verhogen, parkeertarieven te verhogen en het tweede uur gratis parkeren af te schaffen. Verder wordt een verhoging van de toeristenbelasting en het gebruik van lichtbakken aan lantaarnpalen als advertentieruimte voorgesteld. Deze maatregelen moeten jaarlijks 1,1 miljoen euro opleveren.

Het college benadrukt dat Geldrop-Mierlo al relatief lage gemeentelijke lasten heeft in vergelijking met andere gemeenten in de regio. Bij de voorstellen wordt gekeken naar een balans tussen inkomsten en uitgaven.

Gevolgen voor inwoners

De voorgestelde maatregelen hebben gevolgen voor inwoners, verenigingen en organisaties. Sommige voorstellen raken direct, terwijl andere vooral betekenen dat projecten worden uitgesteld of anders worden uitgevoerd. Aan de uitgavenkant wordt voor 2027 een besparing van 860.000 euro verwacht, oplopend in de jaren daarna.

Om een deel van het financiële tekort op te vangen, wil de gemeente in 2028 tijdelijk geld uit de algemene reserve gebruiken. Het college benadrukt echter dat dit geen blijvende oplossing is en dat structurele keuzes nodig blijven.

Raad beslist in september

De gemeenteraad heeft het laatste woord over de plannen. Het pakket wordt besproken tijdens een openbare vergadering op 15 september. In november volgt het definitieve debat tijdens de begrotingsbehandeling. Tot die tijd kunnen de raadsleden het voorstel aanpassen, schrappen of goedkeuren.