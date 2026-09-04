Nog steeds honderden vrachtwagens per dag over Merwedebrug ondanks verbod

Ondanks het vrachtwagenverbod rijden er nog steeds elke werkdag gemiddeld tussen de 500 en 550 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug.

Van 17 tot en met 21 augustus deelden motoragenten tijdens een handhavingsactie 215 boetes uit. Dat het totale aantal zware voertuigen ondanks de actie niet is afgenomen, hoeft volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat (RWS) niet te betekenen dat het gewenste effect niet is bereikt.

Er spelen ook andere factoren mee, zoals het aflopen van de vakantieperiode. Via de camera's van RWS kunnen sinds 1 september naast Nederlandse ook Belgische, Duitse en Zwitserse kentekens worden beboet. Voertuigen uit andere landen kunnen alleen een boete krijgen als ze langs de weg worden gezet.

Minder boetes

Volgens cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau is het aantal boetes gedaald. In de week van 22 tot en met 28 augustus kregen 111 bestuurders een bekeuring van 500 euro. Tijdens de week daarvoor, toen de handhavingsactie plaatsvond, waren dat er 394. In de eerste week na het ophangen van de camera's, vanaf 25 juli, werden 1346 boetes uitgedeeld.