Huis in Helmond voor drie maanden gesloten vanwege hennepkwekerij op zolder

Een huis aan de Vinkelaan in Helmond is donderdag voor drie maanden gesloten omdat op zolder een hennepkwekerij is gevonden. De drie bewoners moesten het huis verlaten. Zij verblijven tijdelijk op een andere plek.

De actieve hennepkwekerij werd vorige maand door de politie ontdekt. Ook bleek er illegaal stroom te worden afgetapt. Daarop heeft de burgemeester besloten de woning te sluiten. "Meegewogen in dit besluit is dat de woning een schakel vormt in het illegale drugscircuit. Bovendien zijn er grote gevaren verbonden aan de productie en handel in drugs, zoals brand en overlast", zegt de gemeente.