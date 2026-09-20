Deze villa uit 1924 staat te koop: 'Eén van de mooiste van Oisterwijk'

Aan de George Perklaan in Oisterwijk staat Villa Beukenrode te koop, een karakteristiek herenhuis uit 1924. Rian zag het jaren geleden al staan en wist het meteen: hier wil ik wonen. "Het is een van de mooiste huizen van Oisterwijk, als je het mij vraagt."

Toen Rian Villa Beukenrode voor het eerst zag, was ze op slag verliefd. "Ik stuurde een foto naar mijn man en schreef: 'Als dit huis ooit te koop komt, dan weet ik het wel.'" Toen ze in 2021 op zoek gingen naar een andere woning, hoorde ze van haar makelaar dat de villa in de stille verkoop stond. En zo geschiedde: eind 2021 kreeg ze de sleutel van het karakteristieke herenhuis. Het huis werd meteen flink gerenoveerd. De zolder werd compleet vernieuwd tot masterbedroom met eigen badkamer. Op de begane grond kwam overal parket te liggen en van het oude kantoor maakten ze een tv-kamer. Binnen en buiten werd alles in de verf gezet. Het huis is daarmee volledig instapklaar.

Foto: Gerritse Makelaardij

Karaktervol pand

Tegelijk bleven de charmante, karakteristieke eigenschappen van de villa behouden. De voordeur is origineel, net als de luikjes, de glas-in-loodramen en de schuifdeuren. Het pand is een gemeentelijk monument, en met recht. De woning is al ruim honderd jaar oud.

Voor de renovatie werkten Rian en haar man samen met interieurarchitect Francine Broos. "Zij heeft ook onze vorige woning gedaan en daar werden we heel blij van. Alles in het huis klopt. Het is een hele fijne en gezellige woning." Boven de garage kwamen een slaapkamer, een badkamer en een gym. In een kamer waar eerst geen daglicht binnenkwam, lieten ze ramen aanbrengen. Ook buiten pakten ze door. De veranda kreeg rechte vensters in plaats van bogen en er kwam Amerikaans geel glas in. "Zo hebben we de jaren dertig teruggebracht in de woning."

Foto: Gerritse Makelaardij

Rustige omgeving, vlakbij het centrum

Wat Rian het fijnst vindt aan het huis is de rust. "Je zit in de tuin en hoort bijna niets, terwijl je vlak bij een uitvalsweg zit." Het zwembad werd door de vorige eigenaar geplaatst en vindt ze een mooie bijkomstigheid. Toch zit je vlak bij het centrum. De Lind, het hart van Oisterwijk, ligt op vijf minuten lopen van Villa Beukenrode. Ook de straat zelf is er een om van te houden: rustig, met oude bomen en, vindt Rian, gezellige buren die er vaak al jaren wonen. Binnen is ze veel te vinden in de leefkeuken. Daarnaast is er de voormalige voorkamer, die ze als low dining room inrichtte. "Heerlijk om daar met vrienden te eten en te borrelen. Ook als je van feestjes geven houdt, is dit de perfecte locatie", lacht Rian.

Foto: Gerritse Makelaardij













Alhoewel ze de villa fantastisch vindt, staat die nu weer te koop voor 3.750.000 euro. Het perceel is 2.460 vierkante meter groot, waarvan 485 vierkante meter woonoppervlakte. Rian en haar man hebben een tweede woning in het buitenland en zijn daardoor te weinig in Oisterwijk. "Dat is zonde. Zo'n mooi huis, daar moeten mensen in wonen", besluit ze.