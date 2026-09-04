FC Tilburg VR1 begint bekeravontuur tegen Orion

FC Tilburg VR1 speelt zaterdagavond om zes uur haar eerste officiële wedstrijd van het seizoen. Het team treft Orion VR1 in een bekerduel aan de Spoordijk in Tilburg. Dit is tevens de eerste wedstrijd onder leiding van de nieuwe hoofdtrainster Caitlin Pluym.

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Zaterdagavond staat er een spannende krachtmeting op het programma voor FC Tilburg VR1. De ploeg neemt het in een bekerwedstrijd op tegen Orion VR1, een team dat vorig seizoen kampioen werd in de Hoofdklasse en promoveerde naar de Topklasse.

De laatste keer dat beide ploegen elkaar troffen, bood FC Tilburg flink weerstand. Ondanks twee treffers van Floortje de Bruijn, verloor het team destijds in blessuretijd met 2-3. Deze wedstrijd liet zien dat FC Tilburg in staat is om het sterke tegenstanders moeilijk te maken.

Eerste test onder Pluym

Het bekerduel is een belangrijke eerste test voor het vernieuwde team en de nieuwe hoofdtrainster Caitlin Pluym. Voor het thuispubliek in Tilburg is dit een mooie kans om te zien hoe de ploeg zich heeft ontwikkeld en of ze een stunt kunnen uithalen tegen Orion.

De wedstrijd begint zaterdagavond om zes uur aan de Spoordijk in Tilburg. Het is een interessante ontmoeting tussen twee teams die elkaar goed kennen. Voor FC Tilburg een kans om het nieuwe seizoen met vertrouwen te starten.