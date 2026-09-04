Brabantse Vrienden brengt het carnavalsgevoel naar de zomer

Polonaise lopen in de zomer. Ja, je leest het goed. Dat gaan ze zaterdag allemaal doen op Aquabest in Best tijdens het gloednieuwe festival Brabantse Vrienden. Omroep Brabant is er zaterdag bij en brengt het carnavalsgevoel naar het festival met het Fijnfisjenie Café. En dat midden in de zomer.

In Brazilië zijn ze wel gewend om carnaval te vieren bij tropische temperaturen. Hier in Nederland is dat toch net even anders. Maar tijdens Brabantse Vrienden wordt daar verandering in gebracht, want het Fijnfisjenie Café strijkt neer op het festivalterrein en dat belooft een dolle boel te worden. Jordy Graat en Rob Kemps treden allebei op tijdens het festival. Volgens hen zijn er maar weinig verschillen tussen carnaval vieren in de zomer of in de winter. "Carnaval is altijd gezellig, want je loopt altijd polonaise. Dat kan in de zomer en in de winter. Ook kun je altijd een lekker pilske drinken, zowel in de zomer als in de winter", vertelt Graat tijdens de opbouw van het café.

Ook de vertrouwde carnavalsartiesten zijn zaterdag van de partij: Veul Gère, Lamme Frans, Vieze Jack, Jan Biggel, Gullie, Jeroen van Zelst, Arjon Oostrom, Chef Soldaat, Coenio en Sylvie Thijs. Terug naar de basis

Verder is er de Mainstage en heeft ook Café Costa een eigen podium. Waar er op Total Loss acht podia te vinden waren, zijn dat er bij Brabantse Vrienden drie. "Het idee van Brabantse Vrienden is om terug te gaan naar de basis waar Snollebollekes ooit uit is ontstaan: het nummer Vrouwkes", legt Kemps uit. Volgens hem is hij groot geworden dankzij het Fijnfisjenie Café en Café Costa. "Ik denk dat het samen met de Mainstage een gouden driehoek is. Maar het Fijnfisjenie Café zal het kloppend hart van het festival zijn", denkt Kemps. Heb je geen zin om je carnavalskleding in de zomer uit de kast te halen of ben je die simpelweg vergeten? Dan is er geen nood aan de man. In het Fijnfisjenie Café staan kledingrekken met meer dan genoeg carnavalskleding.