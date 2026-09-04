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Auto slaat over de kop op A27, bestuurder is nergens te vinden

Vandaag om 17:24 • Aangepast vandaag om 17:41
Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink
Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink

Een auto is vrijdagmiddag op de A27 bij Bavel gecrasht en over de kop geslagen. De bestuurder was niet meer in de buurt toen de hulpdiensten arriveerden. De snelweg richting de A58 naar Tilburg is afgesloten.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De auto kwam in de bosjes tot stilstand. De brandweer heeft het voertuig omhoog getakeld om te controleren of er niemand onder lag, maar dat bleek niet het geval. Een droneteam is onderweg om de middenberm en de omliggende bossen af te zoeken naar een mogelijk slachtoffer.

  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink
    Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink
  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink
  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink
  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink
  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink

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