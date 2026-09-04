Zijn vriend Harm (27) overleed, maar hij leeft voort in een bak ijs

Harm Schellekens (27) overleed vorige maand, maar in Sint-Michielsgestel blijft hij op verschillende manieren voortleven. In de ijssalon van zijn goede vriend Thierry Matthijsse ligt sinds kort ‘Harm’s ijsje’ in de vitrine. “Jammer dat hij zijn eigen ijsje niet kan proeven. Hij zou er enorm om hebben gelachen.” Vrijdag 11 september is er ook nog een benefietwedstrijd die Harm zelf nog hielp organiseren.

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Wat doe je als ijsmaker wanneer een dierbare vriend en enorme ijsliefhebber overlijdt? Dan maak je een speciaal ijsje, vond Thierry Matthijsse. Thierry en Harm kenden elkaar al jaren. Ze voetbalden bij verschillende clubs, totdat die fuseerden en ze samen in één team terechtkwamen. Het werd het begin van een vriendschap die jarenlang zou duren. Harm had al jong te maken met ernstige gezondheidsproblemen. Toch liet hij zich daardoor volgens Thierry nooit klein krijgen. “Ondanks al zijn persoonlijke tegenslag was hij zo’n positieve jongen. Hij pakte alles aan wat hij aankon en deed met alles mee. Hij was echt bijzonder en ontzettend grappig.” Zijn humor en zelfspot waren misschien wel zijn bekendste eigenschappen. Thierry herinnert zich een moment waarop een kale jongen belachelijk werd gemaakt omdat hij gel op zijn hoofd smeerde. Harm had direct zijn antwoord klaar. “Hij zei: ben ik dan ook stom omdat ik iedere dag schoenen aantrek terwijl ik in een rolstoel zit? Touché.”

“Het was vast zijn nieuwe favoriet geworden.”

Dat Harm dol was op ijs, wist iedereen die hem kende. Hij kwam volgens Thierry drie keer per week langs in de ijssalon. Zijn favoriete smaak was Flamingo: lemon pie met witte chocolade en framboos. Een andere vriend merkte op dat Harm naast ijs ook dol was op thee. Zo ontstond het idee voor Harm’s ijsje: bosvruchtenthee-ijs met lemon pie en witte chocolade.

Het bedenken duurde niet lang. “We hadden het ’s ochtends bedacht en een paar uur later lag het in de vitrine”, vertelt Thierry. Inmiddels zijn er al zestien bakken verkocht. “Dit wordt een blijvertje”, zegt hij. “Het was vast zijn nieuwe favoriet geworden.”

“Hij was altijd op het voetbalveld ook als het regende.”

Ook bij voetbalclub SCG’18 liet Harm een grote leegte achter. Bij zaterdag 4 was hij veel meer dan alleen een bekende langs de lijn. Hij hielp als assistent-trainer en statistiekenman, maar was vooral een goede vriend van de spelers. “Hij was er altijd”, vertellen Remy Quivooij en Jordi Mutsaers. “Zelfs als het regende en hij drie poncho’s over elkaar aantrok, stond hij langs het veld.” Harm werkte al langere tijd aan een bijzondere wens. Via Stichting Xenia’s Wish kreeg hij tijdens zijn ziekte een weekend aangeboden met een groep vrienden. Die ervaring maakte zoveel indruk dat hij iets wilde terugdoen. Zijn plan: met SCG’18 4 een benefietwedstrijd spelen tegen FC de Rebellen, met onder anderen oud-profvoetballers Theo Lucius en Tom Beugelsdijk. De opbrengst moet naar Xenia’s Wish.

Harm Schellekens (onder) met een aantal spelers van het vierde van SCG'18.

Harm overleed voordat hij de wedstrijd kon meemaken. Maar op zijn sterfbed sprak hij nog uit dat het duel door moest gaan. En dus wordt er vrijdag 11 september alsnog gevoetbald. “Het doel blijft hetzelfde: geld ophalen voor Xenia’s Wish”, zeggen zijn vrienden. “Maar we doen dit ook voor Harm. Hij heeft veel voor ons betekend. Het is ook een stuk verwerking.” Een eigen ijsje, een voetbalwedstrijd en zijn vrienden bij elkaar. Harm kan het zelf niet meer meemaken, maar volgens Thierry weet hij één ding zeker. “Hij zou er enorm om hebben gelachen.”