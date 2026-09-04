Bosz kreeg 's nachts bijzonder belletje van Dest: 'Wat zeg je?!'

Als voetbalcoach moet je veel over hebben voor je spelers. Maar het telefoontje dat Peter Bosz 's nachts kreeg van Sergiño Dest, was wel erg bijzonder. Dat vertelde hij woensdag in Muziekgebouw Eindhoven tijdens Masterclass: Het Geheim van Peter Bosz. Deze masterclass is vanaf volgende week te zien bij Omroep Brabant.

Wat is er nodig om van spelers kampioenen te maken, hoe houd je iedereen scherp als het te makkelijk lijkt te gaan en wat doe je als de vorm er plotseling niet meer is? In Masterclass wordt de PSV-coach scherp bevraagd door presentator Marcel van Herpen. Dit keer komt Peter Bosz zelf met een mooie anekdote over PSV-speler Sergiño Dest.

De 62-jarige coach vertelt dat hij ooit om 00.15 uur een telefoontje kreeg. "Ik zie staan: Sergiño Dest. Dat is laat, er moet iets aan de hand zijn." En dus nam Bosz zijn telefoon op. "Serge, alles goed, jongen?"

Maar de Amerikaanse international belde niet uit nood, maar met een ander verzoek. "Ja, trainer. Maar ik zat even te denken... Ik vind dat u de marketing voor ons slecht doet." Bosz speelt zijn reactie na in de zaal. "Wat zeg je?!"

Er wordt flink gelachen in het publiek, maar dat gaat nog harder nadat hij de uitleg van zijn speler deelt. "Er mogen geen fotografen of cameramensen bij de training aanwezig zijn, maar ik heb content nodig voor mijn volgers!"

Niet helemaal het telefoontje dat Bosz verwacht had. "Dus zei ik: 'Jongen, daar gaan we het morgen eens over hebben.'" Toch kan de coach er achteraf zelf ook om lachen. "Ik vind het mooi dat hij durft te bellen. Ik heb vroeger nooit mijn trainer gebeld."