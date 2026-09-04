Bagagechaos Ryanair en plannen voor treinstation: dit mag je niet missen

Van twijfels over Brabantse deelname Dakar-rally vanwege veiligheidsrisico's voor het team tot een terugblik op de emotionele sluiting van het Spookslot in de Efteling in 2022. Dit zijn de vijf artikelen die je op vrijdag gelezen moet hebben.

Julia zit al twee dagen zonder koffer in Spaanse zon door storing op Eindhoven Airport. Woensdag vertrokken zes Ryanair-vluchten zonder bagage na een technische storing met het controlesysteem. Meer dan honderd passagiers kregen een formulier om hun verblijfadres in te vullen, maar Julia ontving nooit het beloofde referentienummer. Zonder dat nummer is contact met de klantenservice onmogelijk - de chatbot zegt gewoon 'goodbye' en hangt op. Ryanair laat vrijdag weten dat de bagage naar Girona wordt afgeleverd, maar gaat niet in op de kwestie van de ontbrekende referentienummers. Lees hier haar verhaal.

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Scholier Julian uit Uden is zijn dagelijkse anderhalf uur reistijd naar school meer dan zat. De 19-jarige vwo-leerling reist dagelijks naar Den Bosch, een trip die met de auto slechts een half uur duurt maar met het openbaar vervoer een beproeving is. Voor zijn profielwerkstuk startte hij een petitie om het treinstation terug te krijgen in Uden, die binnen drie dagen al meer dan 1500 keer werd ondertekend. Julian vraagt de gemeente om samen met NS, ProRail en de provincie een haalbaarheidsonderzoek te doen naar een verbinding tussen Uden en omliggende steden. Check het hier.

Lees ook Scholier Julian (19) wil treinstation terug in Uden en hij is niet de enige

Dan naar Saudi-Arabië, waar Brabantse Dakar-coureurs twijfelen over deelname aan de rally van 2027. Ronald van Loon heeft zijn deelname afgeblazen vanwege veiligheidsrisico's voor zijn team en omdat hij zijn materiaal niet verzekerd krijgt op het schip. Ook William de Groot houdt zijn deelname af: "Ik ga mijn team niet in de waagschaal leggen." Voor Saudi-Arabië geldt momenteel een oranje reisadvies en de Houthi's uit Jemen raakten recent nog een olietanker met een raket, zo'n 117 kilometer voor de kust. Opvallend genoeg heeft organisator ASO nog niets gemeld over de mogelijke gevolgen van de onrust in het Midden-Oosten. Lees zijn verhaal hier.

Er is ook nog politiek nieuws uit Den Bosch. De gemeenteraad steunt het plan voor een opvanglocatie voor vijftig alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Engelen. Uit een commissievergadering bleek dat een meerderheid vertrouwen heeft in de aanpak van het college, al eisen vrijwel alle partijen stevige afspraken over veiligheid. Volgens wethouder Slikker krijgt de gemeente voldoende mogelijkheden om op te treden bij problemen, tot en met het sluiten van de locatie. Vrijwel alle partijen riepen het college op extra te investeren in Engelen, waar de spanningen voelbaar zijn. Hier lees je hun analyse.

Lees ook Raad steunt plan vluchtelingenopvang Engelen: veiligheid voorop

Tot slot kijken we vier jaar terug, naar de emotionele sluiting van het Spookslot in de Efteling. Duizenden fans kwamen op 4 september 2022 naar Kaatsheuvel om afscheid te nemen van de iconische attractie uit 1978. De wachtrij was tientallen meters lang en sommige bezoekers huilden bij hun laatste rit. Het Spookslot werd de laatste jaren het slechtst gewaardeerd van alle Eftelingattracties, aldus de woordvoerder. De attractie maakte plaats voor Danse Macabre. Lees hier het hele verhaal.