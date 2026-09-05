'Vervelende jongen' Figi wacht heet avondje in de ring: 'Niet accepteren'

Het is het meest besproken gevecht van GLORY 109, zaterdagavond in Rotterdam. Op social media is er al weken een verbale oorlog gaande tussen Bredanaar Figuereido 'Figi' Landman (21) en Mohammed Boutasaa. Landman droomt van een wereldtitel, maar is eerst op en top gemotiveerd om zijn Amsterdamse opponent te verslaan. “Er is zoveel disrespect over mij uitgesproken, dat accepteer ik niet.”

Het komt vaker voor dat kickboksers elkaar provoceren. Bij GLORY 109 is het braafjes, maar daar doen Landman en Boutasaa niet aan mee. “Ik ben best respectvol geweest, maar hij heeft veel over mij gepraat", zegt Landman nadat vrijdag de staredown gespannen verliep. "Van hem kan ik het een beetje hebben, maar als zijn vrienden mij publiekelijk te kakken zetten, daar kan ik niet overheen stappen. Die gasten weten niet wat erbij komt kijken om in de top mee te draaien. Ze zijn nobody's.” Landman is overtuigd van zijn derde GLORY-overwinning op rij, maar doet nog een belofte. “Proberen te winnen? Ik ga natuurlijk winnen. Met een knock-out, hij gaat slapen.” Het gevecht met Boutasaa is zijn eerste doel, maar de Bredanaar kijkt verder. “Ik wil wereldkampioen worden en denk dat mijn kans volgend jaar komt. Maar ik sluit niet uit dat ik die belt dit jaar nog pak.”

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Landman was op jonge leeftijd naar eigen zeggen een ‘vervelende jongen’. Hij groeide op in Veenendaal en kreeg pas structuur toen hij voor kickboksen koos. Hij was talentvol en viel op bij de Videoland-serie House of GLORY. Kort daarna kreeg hij op 18-jarige leeftijd de kans als jongste GLORY-debutant. Ondanks dat zijn carrière als een sneltrein verliep, leefde hij niet als een topsporter. “Ik was niet gedisciplineerd, trainde weinig en hield van feesten. Dat veranderde toen ik bij Hemmers Gym in Breda kwam. Ik zag daar wat andere profs voor de sport doen en laten. Ik ben een paar jaar geleden zelfs naar Breda verhuisd.” Landman is nu één van de talentvolste kickboksers binnen GLORY. “Ik doe alles voor de sport, al heb ik mijn valkuilen. Dat gaat steeds beter, ik ga nooit meer weg bij Hemmers.”

Figuereido Landman is klaar voor zijn GLORY-gevecht (foto: Alexis Goudeau).

Een andere vechter van Hemmers Gym die in actie komt tijdens GLORY 109 is Errol Zimmerman. De zwaargewicht neemt het op tegen Tariq Osaro. The Bonecrusher, de bijnaam van Zimmerman, is 40 jaar en vocht al tijdens GLORY 1. “Ik ben van ver gekomen, maar sta nog steeds aan de top", zegt hij achterover leunend in een stoel. "In de basis ben ik dezelfde vechter als vroeger, maar dan met ervaring. Zoals altijd ga ik voor de knock-out, daar betalen mensen een kaartje voor. Jij gaat toch ook liever naar een actiefilm dan een saaie film?”

"Zie me als een hooligan in de vechtsport."

Bezig aan zijn afscheidstournee is Zimmerman nog niet. “Zie me als een hooligan in de vechtsport. Het liefst vecht ik iedere week, maar dat kan helaas niet. Ik ga zeker een paar jaartjes door. Het herstel gaat met mijn leeftijd wel wat moeizamer, maar een ijsbad ga ik niet in hoor. Dan maar een dagje langer pijn.”