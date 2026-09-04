Pijnlijke nederlaag voor NAC tegen RKC

NAC heeft een zware avond beleefd in Waalwijk. Tegen RKC verloor de Bredase ploeg met 4-2, mede door een eigen doelpunt, een rode kaart en vier tegentreffers.

Gevonden voor jou

De wedstrijd tegen RKC Waalwijk begon al ongelukkig voor NAC. Een bal tussen de verdediging eindigde via Rio Hillen in eigen doel, waarmee RKC op voorsprong kwam. Kort daarna moest Leo Greiml met rood van het veld na twee gele kaarten binnen tien minuten.

Na rust probeerde NAC met vier wissels het tij te keren. Garbiel Misehouy en Mohamed Nassoh zorgden voor een opleving, waarbij Nassoh tweemaal scoorde. Toch bleef RKC de bovenliggende partij en scoorde het uiteindelijk vier keer, waarbij de laatste treffer in de slotfase viel.

Nieuwe spelers in actie

De Bredase ploeg gaf speeltijd aan enkele nieuwelingen, zoals Mohamed Bouchouari en Garbiel Misehouy, die veelbelovende momenten lieten zien. Ondanks enkele kansen, waaronder een schot op de paal van Moussa Soumano, lukte het NAC niet om de wedstrijd te kantelen.

De supporters van NAC waren in groten getale aanwezig in Waalwijk. Met een opvallend spandoek en zelfs een boottocht toonden zij hun steun, ondanks de teleurstellende uitslag.

Volgende week vrijdag speelt NAC een thuiswedstrijd tegen Jong FC Utrecht. Het team zal hopen op een beter resultaat om de matige seizoensstart te verbeteren.