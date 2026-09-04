Helmond Sport wint spektakel tegen VVV-Venlo

Helmond Sport heeft vrijdagavond de eerste overwinning van het seizoen geboekt. In een doelpuntrijk duel tegen VVV-Venlo trok de ploeg uit Helmond met 4-2 aan het langste eind. Invaller Mauro Lennaerts groeide met twee treffers in de slotfase uit tot matchwinner.

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Helmond Sport ging in het MySteel Stadion met een comfortabele 2-0 voorsprong de rust in. Livio Cicero opende de score in de zeventiende minuut door alert een rebound binnen te tikken. Vlak voor rust verdubbelde Labinot Bajrami de voorsprong na een voorzet vanaf de rechterkant. De Helmondse ploeg had de controle, maar zag VVV na rust sterk terugkomen.

VVV-Venlo knokte zich met twee doelpunten terug tot 2-2. Eerst scoorde Eanna Clancy vlak na rust, waarna Lars de Blok vanaf de stip de gelijkmaker maakte. VVV leek de wedstrijd zelfs te kunnen kantelen, maar Helmond Sport-doelman Bergsen hield zijn ploeg met knappe reddingen op de been.

Invaller Lennaerts beslist de wedstrijd

In de slotfase sloeg Helmond Sport alsnog toe. Invaller Mauro Lennaerts zette de thuisploeg in de 85e minuut opnieuw op voorsprong na een voorzet van Essakkati. In de blessuretijd was het weer raak: Essakkati legde opnieuw af op Lennaerts, die met zijn tweede doelpunt de eindstand op 4-2 bracht. Het stadion barstte uit zijn voegen toen het laatste fluitsignaal klonk.

Met deze eerste overwinning van het seizoen kan Helmond Sport opgelucht ademhalen. Het team liet zien over veerkracht te beschikken en hoopt deze lijn voort te zetten in de volgende wedstrijd.