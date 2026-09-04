Gehandicaptenparkeerplaats Drossaardstraat in Geldrop opgeheven

Een gehandicaptenparkeerplaats aan de Drossaardstraat in Geldrop is opgeheven. De gebruiker van de parkeerplaats maakt er geen gebruik meer van, waardoor het verkeersbesluit is genomen om het parkeerbord en het bijbehorende kentekenbord te verwijderen.

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De gehandicaptenparkeerplaats was in het verleden ingesteld op kenteken van een bewoner aan de Drossaardstraat. Uit overleg met de politie is gebleken dat het opheffen van de parkeerplaats geen nadelige gevolgen heeft voor andere weggebruikers of de verkeersveiligheid.

De Drossaardstraat valt onder het beheer van de gemeente Geldrop-Mierlo. Het besluit is genomen door burgemeester en wethouders van deze gemeente en is op 3 september officieel bekendgemaakt in het Gemeenteblad. Het verkeersbord en het onderbord met kenteken worden verwijderd.