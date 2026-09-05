Man gewond na woningbrand in Rijsbergen, politie neemt spullen mee

Bij een huis aan de Nassaustraat in Rijsbergen is vrijdagavond brand uitgebroken. Agenten waren op dat moment al bij het huis en zagen de vlammen ontstaan. Daarop werd meteen de brandweer ingeschakeld.

Redactie Geschreven door

De brandweer van Rijsbergen had het vuur snel onder controle. In het huis was op dat moment een man aanwezig. Hij werd door agenten onder controle gebracht en daarna met een ambulance afgevoerd. De ambulance reed onder politiebegeleiding weg.