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Man gewond na woningbrand in Rijsbergen, politie neemt spullen mee
Vandaag om 06:19
Bij een huis aan de Nassaustraat in Rijsbergen is vrijdagavond brand uitgebroken. Agenten waren op dat moment al bij het huis en zagen de vlammen ontstaan. Daarop werd meteen de brandweer ingeschakeld.
De brandweer van Rijsbergen had het vuur snel onder controle. In het huis was op dat moment een man aanwezig. Hij werd door agenten onder controle gebracht en daarna met een ambulance afgevoerd. De ambulance reed onder politiebegeleiding weg.
Spullen meegenomen
Na de brand haalden agenten verschillende spullen uit het huis. Die zijn door de politie meegenomen. Waarom dat gebeurde, is niet bekend.
Over hoe ernstig de man eraan toe is, is nog niets bekend.
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