Man (63) en vrouw (42) gewond na steekpartij in huis in Den Bosch

Een man (63) en zijn vriendin (42) zijn vrijdagavond rond half twaalf gewond geraakt bij een steekpartij in een huis aan de Pieter Breughelstraat in Den Bosch. De politie heeft meerdere messen in beslag genomen.

Meerdere politiewagens en ambulances kwamen naar de straat. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die hoefde uiteindelijk niet te komen. De man en de vrouw zijn met ambulances naar het ziekenhuis gebracht.

Meerdere messen gevonden

Volgens de politie ontstond de steekpartij na een ruzie in de relationele sfeer. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht.

Agenten hebben meerdere messen in beslag genomen voor onderzoek. De politie probeert nu duidelijk te krijgen wat zich precies heeft afgespeeld.