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Pakketbezorger sluit zichzelf op in laadruimte van busje

Vandaag om 07:55 • Aangepast vandaag om 08:20
Foto ter illustratie (foto: ANP).
Foto ter illustratie (foto: ANP).

Een melding over verdachte geluiden uit een geparkeerd busje zorgde in de nacht van vrijdag op zaterdag voor een opmerkelijke inzet van de politie in Helmond.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Een oplettende melder hoorde geluiden uit het voertuig komen en vertrouwde de situatie niet. Daarop werd de politie gewaarschuwd om een kijkje te nemen.

Opgesloten in eigen busje
Bij aankomst bleek al snel dat er geen sprake was van een strafbaar feit. In het laadgedeelte van het busje zat een pakketbezorger die zichzelf per ongeluk had opgesloten.

Hoe de bezorger precies vast kwam te zitten, is niet bekend. Voor de politie liep de melding uiteindelijk met een sisser af.

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