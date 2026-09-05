Dit is waarom de hemel boven Brabant rood kleurde vrijdagavond

Het weer zorgt altijd voor verrassingen. Vrijdagavond kleurde de hemel boven Brabant ineens rood en zondag en maandag kan de korte broek tevoorschijn worden gehaald, waarna er in rest van de week weer veel regen valt. Onze weerman praat je bij.

Wie vrijdagavond buiten de lucht bewonderde kreeg een zeer bijzonder schouwspel voorgeschoteld. Van Bergen op Zoom tot Vierlingsbeek kleurde de hemel boven Brabant rood. "Dit komt met name omdat we vrijdag te maken hadden met een dik pakket van hoge bewolking", vertelt weerman Donny de Koning van Weerplaza. "De zon gaat onder in het westen en daardoor kan de zon precies tijdens de zonsondergang tegen die wolken aan schijnen. Het is als het ware een enorm oppervlak waar hij dan tegenaan schijnt en dan krijg je dus op grote schaal die oranje/rode kleuren", legt De Koning uit.

Volgens de weerman zijn de wolken, hoog aan de lucht, dus nodig voor het bijzondere schouwspel. "Stel het is onbewolkt, dan zie je het niet. Dit soort mooie gebeurtenissen zie je juist gebeuren met sluierbewolking of hoge bewolking."

De lucht kleurde vrijdagavond rood, en de zon laat zich de komende dagen flink zien (foto:'s Erik van Asten en ANP).