Dit is waarom de hemel boven Brabant rood kleurde vrijdagavond
Het weer zorgt altijd voor verrassingen. Vrijdagavond kleurde de hemel boven Brabant ineens rood en zondag en maandag kan de korte broek tevoorschijn worden gehaald, waarna er in rest van de week weer veel regen valt. Onze weerman praat je bij.
Wie vrijdagavond buiten de lucht bewonderde kreeg een zeer bijzonder schouwspel voorgeschoteld. Van Bergen op Zoom tot Vierlingsbeek kleurde de hemel boven Brabant rood. "Dit komt met name omdat we vrijdag te maken hadden met een dik pakket van hoge bewolking", vertelt weerman Donny de Koning van Weerplaza.
"De zon gaat onder in het westen en daardoor kan de zon precies tijdens de zonsondergang tegen die wolken aan schijnen. Het is als het ware een enorm oppervlak waar hij dan tegenaan schijnt en dan krijg je dus op grote schaal die oranje/rode kleuren", legt De Koning uit.
Volgens de weerman zijn de wolken, hoog aan de lucht, dus nodig voor het bijzondere schouwspel. "Stel het is onbewolkt, dan zie je het niet. Dit soort mooie gebeurtenissen zie je juist gebeuren met sluierbewolking of hoge bewolking."
De hemelsrode lucht van vrijdag wordt zaterdag opgevolgd met temperaturen tot 21 graden. "Het is een prima dag om eropuit te gaan, met flink wat zonneschijn en het blijft droog. In de avond en nacht zijn er opklaringen, waardoor het flink kan afkoelen. Op sommige plaatsen zelfs tot onder de tien graden. Als je er zondag vroeg uit moet, dan is een jas wel verstandig", waarschuwt De Koning.
"In de middag is die jas echt niet meer nodig, want dan loopt de temperatuur op naar 23 tot 24 graden, met een afwisseling van wolkenvelden en zonneschijn."
Maandag wordt volgens de weerman de warmste dag van de week. "Lokaal zelfs 27 tot 28 graden in het oosten van de provincie. In de avonduren neemt de kans op een enkele bui wel toe. Vanaf dinsdag wordt het ronduit wisselvallig met flink wat wind en regen. Een graad of 18, daar moeten we het mee doen. Het nazomerweer is van korte duur."