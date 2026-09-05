Juwelier confronteert vier gemaskerde inbrekers: 'Zwart voor mijn ogen'

Juwelier Martijn van Hooff uit Deurne is in de nacht van dinsdag op woensdag de dupe geworden van een brutale inbraak. "Vier inbrekers probeerden de winkel binnen te komen. "Ze sloegen me met een stalen buis en scholden me uit." Hij legde alles haarscherp vast op zijn telefoon.

Lav Lukač Geschreven door

Martijn lag rustig te slapen in zijn huis boven de winkel toen hij werd opgeschrikt door het alarm. "Ik snelde naar beneden en daar zag ik vier gemaskerde mannen", vertelt hij. "Toen ik dat zag, dacht ik: what the fuck? Dit is niet goed." De mannen probeerden bij de juwelierszaak in te breken. "Met apparatuur van de brandweerkazerne gingen ze te werk. Met een zogenaamde hydraulische spreider hebben ze het rolluik opengebroken. Vervolgens gebruikten de dieven twee bierkratjes voor het tegenhouden van het rolluik." Maar echt ver kwamen ze niet.

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"Ik heb geprobeerd de kratten onder het rolluik uit te trappen, maar dat lukte me niet", vertelt Martijn verder. Op dat moment waren twee van de vier inbrekers al in het portiek.

"Toen ik dat probeerde, hebben ze mij geslagen met een stalen buis. Daarna heb ik mijn telefoon gepakt en ben ik die ratten gaan filmen." Dat Martijn op zo'n gevaarlijk moment de confrontatie is aangegaan en zelfs is gaan filmen is best bijzonder. Toch twijfelde hij er geen moment over. "Het is mijn eigen zaak, daar doe je alles voor. Het werd zwart voor mijn ogen en je moet van mensen hun spullen afblijven. Ook dacht ik: dan heb ik betere beelden van de inbrekers en van hun auto."

"Toen stond ik daar alleen."