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Kind met elektrische step botst tegen auto in Oosterhout

Vandaag om 15:31 • Aangepast vandaag om 16:17

Op de Vondellaan in Oosterhout is zaterdagmiddag rond drie uur een kindje in botsing gekomen met een auto. Het jongetje reed op een elektrische step en stak de straat over zonder de automobilist voorrang te geven.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het jongetje werd in een ambulance behandeld en hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De politie heeft de vader een waarschuwing gegeven, omdat de step niet niet op de openbare weg mag. De auto liep lichte schade op.

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