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Auto's botsen op elkaar in Kaatsheuvel

Vandaag om 16:56 • Aangepast vandaag om 17:56
Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.
Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.

Twee auto's zijn zaterdagmiddag tegen elkaar aangereden op de Gasthuisstraat in Kaatsheuvel. Het ongeluk gebeurde op de kruising met de Leo XIII-straat. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Bij de botsing schoot een van de auto's door naar de overkant van de straat en werd een verkeersbord uit de grond gereden. Daarbij werd ook een gevel en een geparkeerde auto geraakt.

Beide auto's zijn door een bergingsbedrijf weggetakeld.

Ambulancemedewerkers hebben alle betrokkenen nagekeken, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis.

  • Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.
    Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.
  • Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.
  • Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.
  • Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.

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