Auto's botsen op elkaar in Kaatsheuvel

Twee auto's zijn zaterdagmiddag tegen elkaar aangereden op de Gasthuisstraat in Kaatsheuvel. Het ongeluk gebeurde op de kruising met de Leo XIII-straat.

Bij de botsing schoot een van de auto's door naar de overkant van de straat en werd een verkeersbord uit de grond gereden. Daarbij werd ook een gevel en een geparkeerde auto geraakt.