FC Tilburg opent nieuw clubgebouw met feest en wedstrijden

FC Tilburg heeft het nieuwe seizoen afgetrapt in een splinternieuw clubgebouw. Donderdagavond vond de eerste clubavond plaats en dit weekend staan er wedstrijden op het programma. Vrijdag 11 september wordt het gebouw officieel geopend met een groot feest.

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Het nieuwe clubgebouw van FC Tilburg is afgelopen donderdag in gebruik genomen. Tijdens de eerste clubavond waren leden enthousiast over de moderne faciliteiten. Dit weekend staat volledig in het teken van de opening, met onder meer twee bekerwedstrijden en activiteiten voor de jeugd.

Zaterdagavond om zes uur speelt Vrouwen 1 een thuiswedstrijd tegen Orion uit Nijmegen, de kampioen van de Hoofdklasse van vorig seizoen. Zondagmiddag om half drie neemt Mannen 1 het op tegen Audacia uit Moergestel, een ploeg die ze ook tijdens de competitie gaan treffen.

Feestelijke opening

Op vrijdag 11 september vanaf acht uur ’s avonds viert de club de onofficiële opening van het nieuwe gebouw met een groot feest. De dag erna, zaterdag 12 september, is het de beurt aan de jeugd. Voor hen staan er springkussens, voetbalspellen en een popcornkraam klaar.

Later in het seizoen, waarschijnlijk vlak voor de herfstvakantie, worden er speciale clinics georganiseerd voor de jeugd. Deze worden gegeven door spelers van Mannen 1 en Vrouwen 1.

Wijzigingen in bestuur

Het bestuur van FC Tilburg heeft enkele veranderingen ondergaan. Rob Goertzen heeft op 1 juli zijn functie als secretaris neergelegd. Mark Sewpersad heeft deze taak per direct overgenomen en richt zich nu specifiek op ICT, websitebeheer, social media en andere communicatiekanalen binnen de club.

Door deze verschuivingen zijn er nog enkele openstaande functies binnen het bestuur, waaronder die van wedstrijdsecretaris en coördinator voor senioren en scheidsrechters. Het bestuur werkt aan een oplossing en hoopt snel geschikte kandidaten te vinden.

Met de nieuwe faciliteiten en een frisse start belooft het seizoen veel moois voor FC Tilburg. De club heeft hoge verwachtingen en kijkt uit naar een sportief en succesvol jaar.