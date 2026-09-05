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Brandweer bevrijdt bungelende vogel uit boom in Oosterhout

Vandaag om 18:44 • Aangepast vandaag om 18:55
Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.

De brandweer is zaterdagmiddag opgeroepen om een vogel uit een boom te bevrijden in Oosterhout. De kauw bungelde door een visdraad waarin hij zat verstrikt al een tijdje aan een tak van een boom aan de Hoofseweg en kon niet meer op eigen kracht wegkomen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Vanuit een hoogwerker kon de vogel uit de boom worden gehaald. Beneden op de grond gingen de brandweerlieden zorgvuldig te werk. Eerst werd de tak waaraan visdraad vastzat losgeknipt, om vervolgens de vishaak van het pootje van de kauw te halen.

Na de reddingsactie is de vogel weer vrijgelaten. Dat trok veel bekijks.

  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
    Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.

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