Brandweer bevrijdt bungelende vogel uit boom in Oosterhout

De brandweer is zaterdagmiddag opgeroepen om een vogel uit een boom te bevrijden in Oosterhout. De kauw bungelde door een visdraad waarin hij zat verstrikt al een tijdje aan een tak van een boom aan de Hoofseweg en kon niet meer op eigen kracht wegkomen.

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Vanuit een hoogwerker kon de vogel uit de boom worden gehaald. Beneden op de grond gingen de brandweerlieden zorgvuldig te werk. Eerst werd de tak waaraan visdraad vastzat losgeknipt, om vervolgens de vishaak van het pootje van de kauw te halen. Na de reddingsactie is de vogel weer vrijgelaten. Dat trok veel bekijks.