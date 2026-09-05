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Berg hooi vliegt in de fik, brandweer druk met blussen in Eindhoven

Vandaag om 18:50
Archieffoto: Karin Kamp.
Archieffoto: Karin Kamp.

Brandweerlieden zijn sinds zaterdagmiddag druk bezig met het blussen van een berg hooi in Eindhoven. Ze werden aan het eind van de middag opgeroepen voor de brand aan de Genneperweg. Bij het blussen komt veel rook vrij. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het vuur is eigenlijk al zo goed als weg, maar toch kan de rook volgens de Veiligheidsregio toenemen.

Mensen in de omgeving van de brand kunnen hier mogelijk geuroverlast door ervaren. "Als dat het geval is sluit dan ramen, deuren en zet het ventilatiesysteem tijdelijk uit", adviseert de Veiligheidsregio.

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