Berg hooi vliegt in de fik, brandweer druk met blussen in Eindhoven

Brandweerlieden zijn sinds zaterdagmiddag druk bezig met het blussen van een berg hooi in Eindhoven. Ze werden aan het eind van de middag opgeroepen voor de brand aan de Genneperweg. Bij het blussen komt veel rook vrij.

Het vuur is eigenlijk al zo goed als weg, maar toch kan de rook volgens de Veiligheidsregio toenemen.

Mensen in de omgeving van de brand kunnen hier mogelijk geuroverlast door ervaren. "Als dat het geval is sluit dan ramen, deuren en zet het ventilatiesysteem tijdelijk uit", adviseert de Veiligheidsregio.